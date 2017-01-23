Долги по зарплате в России упали до 2,7 миллиарда рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января составила 2,725 миллиарда рублей. По сравнению с 1 декабря прошлого года она уменьшилась на 29 процентов или на 1,12 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил Росстат.

При этом просроченная задолженность из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 января сократилась на 28 процентов до 2,72 миллиарда рублей, следует из материалов службы. Объем долгов из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней снизился в 17 раз до пяти миллионов рублей.

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Около 59 процентов всех долгов приходится на обрабатывающие производства, еще 18 процентов — на сферу строительства, семь процентов — на сельское хозяйство и охоту, шесть — на транспорт и пять — на добычу полезных ископаемых, подсчитал Росстат.

Задолженность по зарплате на 1 января имелась перед 49 тысячами россиян. Наибольший размер задержанных средств приходится на Приморский край — 576,8 миллиона рублей (21,2 процента от общего объема), Мурманскую область — 111,8 миллиона рублей (4,1 процента) и Томскую область — 110 миллиона рублей (четыре процента).

В ноябре 2016 года вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что полностью ликвидировать проблему задолженности по зарплатам в России можно будет не раньше, чем через два года. «Те поручения, которые сегодня будут даны, мы должны отработать в месячный срок, то есть до конца года должны внести внятные предложения», — сказала она по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, на котором обсуждалась ситуация с задолженностью по зарплатам.