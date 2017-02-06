Огурцы и помидоры разогнали продуктовую инфляцию в России

В январе 2017 года потребительские цены в России увеличились на 0,6 процента из-за подорожания некоторых видов овощей, а также молочной продукции. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил Росстат.

В январе существенно выросли цены на свежие помидоры — на 23,4 процента, и на огурцы — на 20,8 процента. Стоимость винограда поднялась на 11,3 процента, репчатого лука — на 6,8 процента. В то же время, апельсины подешевели на 7,9 процента, а сухофрукты — на 0,6 процента.

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Молоко подорожало на 1,1 процента, сметана — на один процент, сливочное масло — на два процента. На 0,9-1,2 процента подорожали охлажденная и мороженая рыба лососевых пород, живая и охлажденная рыба, а также соленые и копченые деликатесные рыбные продукты.

При этом цены на гречневую крупу снизились на один процент, на муку — на 0,2 процента.

В конце января Росстат сообщил, что российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в РФ выросли на 3,9 процента, в странах ЕС — на 1,1 процента.

По данным ВЦИОМ, жители России считают, что темпы роста цен на продукты в 2016 году существенно снизились.