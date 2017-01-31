Российская продовольственная инфляция в 3,5 раза обогнала европейскую

Российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в РФ выросли на 3,9 процента, в странах ЕС — на 1,1 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом в декабре прошлого года продовольствие в России подорожало на 0,7 процента, а в ЕС — на 0,6 процента.

За год в России наиболее существенно выросли цены на масло — на 13 процентов (в среднем по странам Евросоюза — на 2,7 процента), рыбу и морепродукты — на 8,6 процента (плюс три процента в ЕС). Стоимость молочных изделий, сыра и яиц в Евросоюзе в 2016 году не изменилась, в России увеличилась на 8,5 процента.

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Цены на хлебобулочные изделия и крупы выросли в России на 5,6 процента (в ЕС — на 0,2 процента), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 4,7 процента (плюс 0,9 процента), мясо и мясопродукты — на 2,6 процента (плюс 0,4 процента). В прошлом году в России подешевели лишь фрукты — на четыре процента (плюс два процента в Евросоюзе) и овощи — на 7,7 процента (плюс 3,7 процента).

Ранее 31 января холдинг «Ромир» опубликовал результаты исследования, согласно которому доля россиян, не верящих в экономическое процветание страны в 2017 году (31 процент), почти в два раза превысила число оптимистов (17 процентов). Это привело к падению индекса экономической надежды в стране на 20 процентных пунктов — с шести до минус 14 процентных пунктов.

По данным ВЦИОМ, жители России считают, что темпы роста цен на продукты в 2016 году существенно снизились. По мнению опрошенных, снизился индекс роста цен на все основные категории продуктов: мясо и мясные продукты, овощи и фрукты, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, макароны и сахар.