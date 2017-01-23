Россияне заметили снижение темпов роста цен на продукты

Россияне считают, что темпы роста цен на продукты в 2016 году существенно снизились. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованные в понедельник, 23 января.

По мнению опрошенных, снизился индекс роста цен на все основные категории продуктов: мясо и мясные продукты, овощи и фрукты, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, макароны и сахар. Индекс роста цен демонстрирует восприятие населением инфляции, он может колебаться от минус 100 до 100 пунктов — чем выше значение, тем, по мнению респондентов, этот показатель выше.

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Тем не менее наиболее ощутимым в декабре 2016-го стало подорожание мяса и мясных продуктов — 48 пунктов против 50 в январе того же года, овощей и фруктов — 47 против 63. Значительная часть респондентов отметила рост цен на молочную продукцию (43 против 46).

Сдерживание инфляции в России проводится «исключительно эффективно», отмечается в материалах ВЦИОМ. «Если по итогам 2015 года этот показатель составлял 12,9 процента, то по итогам 2016-го — всего 5,4 процента. Население прекрасно видит, что товары в своей массе перестают дорожать прежними темпами, и не торопится расставаться с деньгами», — пишет эксперт центра Олег Чернозуб. Но это тревожный сигнал — добровольное сокращение спроса со стороны домохозяйств может быть опасным для экономики, предупреждает он.

20 января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что зарплаты россиян в 2016 году выросли на семь-восемь процентов благодаря снижению роста цен.

В Банке России считают инфляцию самым главным риском для отечественной экономики. «Рост цен [в 2016 году] заметно замедлился во всех основных группах товаров и услуг, а также снизились месячные инфляционные индикаторы с учетом сезонных колебаний, — отметила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. — В то же время для устойчивого снижения инфляции необходимо более уверенное замедление роста цен на непродовольственные товары».

В 2017 году регулятор планирует снизить инфляцию до четырех процентов.