Орешкин заявил о росте зарплат россиян на восемь процентов

Зарплаты россиян в 2016 году выросли на семь-восемь процентов благодаря снижению инфляции. Об этом в пятницу, 20 января, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Снижение инфляции до уровня 5,4 процента позволило зарплатам выйти в реальную область», — сказал Орешкин. Уровень безработицы в этом году снизится за счет роста экономики, притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест, отметил он.

Также министр заявил, что нужно быть готовым к любым сценариям развития мировой экономики. «Прогноз Международного валютного фонда на 2017 год составляет 3,4 процента. Мы ориентируемся на чуть более слабые показатели — порядка трех процентов», — отметил глава Минэкономразвития.

17 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что доходы населения будут расти. «По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — сказал он.

Рост реальной зарплаты в стране в 2016 году отмечался в мониторинге Высшей школы экономики (ВШЭ). «С февраля по июль изменения реальной зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, а с конца лета наметилась тенденция к росту», — отмечается в материалах ВШЭ.

В декабре 2016 года министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что зарплаты бюджетников в 2017 году будут расти более плавно, чем запланировано в дорожных картах.