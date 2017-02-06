Банк России оставили без шансов на снижение ключевой ставки до лета

Шансов на снижение ключевой ставки Банка России до лета 2017 года нет. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Они отмечают, что тон и содержание заявления ЦБ по итогам заседания, на котором ставка была сохранена на уровне 10 процентов, оказались неожиданно жесткими. Запуск валютных интервенций Минфина является серьезным препятствием для понижения размера ставки из-за потенциального риска ускорения инфляции, указали аналитики.

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Эксперты полагают, что потенциал для снижения присутствует, но ЦБ дал четкий сигнал, что намерен сохранять ставку на текущем уровне в течение более длительного периода времени. «В этой связи мы пересматриваем наш прогноз по ключевой ставке и теперь ждем лишь два снижения: первое — в июне (минус 50 базисных пунктов), второе — в сентябре (минус 50)», — указывается в материалах банка.

«Мы полагаем, что важной причиной текущей жесткой денежно-кредитной политики является наличие достаточно существенных рисков недостижения цели по инфляции, и ЦБ пытается "подстраховаться" от них высокой ставкой», — считают эксперты.

Регулятор поддерживает привлекательность рублевых активов для инвесторов и стимулирует укрепление национальной валюты. Но с учетом ряда факторов (хороший урожай, умеренная динамика мировых цен на продовольствие, консервативная бюджетная политика) быстрое смягчение политики ЦБ рискованно, так как эти они могут быстро измениться в противоположную сторону (увеличение бюджетных расходов, рост цен на продовольствие, быстрая индексация зарплат), что приведет к скачку инфляции, заключают аналитики.

3 февраля Минфин сообщил, что Банк России с 6 февраля по 7 марта купит иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем ежедневных операций достигнет 6,3 миллиарда рублей.

26 января в Райффайзенбанке спрогнозировали рост курса доллара на три-пять рублей в результате запланированных валютных интервенций Банка России и Минфина.