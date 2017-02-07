Тревога россиян из-за роста цен снизилась до рекордного уровня

Беспокойство россиян по поводу инфляции в IV квартале 2016 года снизилось до рекордно низкого уровня. Об этом сообщается в обзоре потребительской уверенности жителей России, «Потребительский индекс Иванова», подготовленном экспертами Sberbank CIB. Исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».

О тревогах по поводу роста цен сообщили 53 процента опрошенных. Это рекордно низкий показатель, указали в Sberbank CIB. 59 процентов назвали важной экономической проблемой коррупцию. Безработицу отметил 51 процент. Каждый пятый россиянин обеспокоен обменным курсом рубля.

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Доля месячного заработка, отложенная в качестве сбережений, сократилась с 7,4 процента в III квартале 2016 года до 7 процентов в IV квартале. «Вероятно, уменьшение реальной заработной платы и располагаемых доходов населения негативно сказывается на уровне сбережений», — отмечают авторы исследования.

Индекс потребительской уверенности в IV квартале прошлого года составил минус 16 процентов по сравнению с минус 15 процентами в III квартале. Индекс перешел к снижению впервые с конца 2015 года. Эксперты Sberbank CIB отмечают поквартальное снижение всех компонентов индекса за исключением оценки перспектив личного благосостояния.

Обзор «Потребительский индекс Иванова» основан на итогах опроса 2,3 тысячи граждан России в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах с населением более 100 тысяч человек.

В январе 2017 года потребительские цены в России увеличились на 0,6 процента из-за подорожания некоторых видов овощей, а также молочной продукции.

По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2016-м снизились по сравнению предыдущим годом на 5,9 процента.