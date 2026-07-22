Захарова удивилась увольнению Сырского и Федорова на фоне заявлений Зеленского об успехах

Отставки главы Минобороны Украины Михаила Федорова и главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Александра Сырского могли бы стать сюрпризом, учитывая поведение украинского лидера Владимира Зеленского перед союзниками. Так об увольнениях в армии Украины высказалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?», — задалась вопросом дипломат.

Ранее стало известно об увольнении Александра Сырского с поста главкома ВСУ на фоне массовых протестов в республике. Зеленский высказался о его отставке.