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01:11, 22 июля 2026 (обновлено: 01:15, 22 июля 2026)Мир

В МИД России прокомментировали отставки Сырского и Федорова

Захарова удивилась увольнению Сырского и Федорова на фоне заявлений Зеленского об успехах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Отставки главы Минобороны Украины Михаила Федорова и главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Александра Сырского могли бы стать сюрпризом, учитывая поведение украинского лидера Владимира Зеленского перед союзниками. Так об увольнениях в армии Украины высказалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?», — задалась вопросом дипломат.

Ранее стало известно об увольнении Александра Сырского с поста главкома ВСУ на фоне массовых протестов в республике. Зеленский высказался о его отставке.

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