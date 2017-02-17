В Госдуме призвали снизить ставку ЦБ до уровня инфляции

Банку России необходимо снизить ключевую ставку и приблизить ее к показателям инфляции. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил Валерий Гартунг, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, сообщает Федеральное агентство новостей (РИА ФАН).

Несмотря на замедление темпов инфляции, ставка ЦБ остается высокой, отмечает он. «Это открывает большой простор для финансовых махинаций, которые западные инвесторы проделывают с нашей национальной валютой — для так называемых операций carry trade. Они конвертируют доллары в рубли, а затем, используя укрепляющийся курс рубля и нашу высокую процентную ставку, получают огромные спекулятивные доходы», — сказал Гартунг.

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Кроме того, регулятору необходимо немедленно понизить ставки рефинансирования, считает парламентарий. «Если инфляция меньше пяти процентов, то и учетная ставка должна быть не выше семи процентов. Маржа в два-три процента — это максимум, который нам следует допускать», — полагает депутат. Лучше, чтобы ставка вообще была нулевой, указал он.

Ранее 17 февраля президент Владимир Путин заявил, что темпы инфляции в России продолжают снижаться, в феврале этот показатель в годовом выражении оказался ниже пяти процентов. В тот же день глава Сбербанка Герман Греф объявил, что с 20 февраля кредитная организация снизит ставку по ипотечному кредитованию на один процентный пункт, до 10,9 процента годовых.

Шансов на снижение ключевой ставки ЦБ до лета 2017 года нет, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка. Они отмечают, что тон и содержание заявления регулятора по итогам заседания 3 февраля, на котором ставка была сохранена на уровне 10 процентов, оказались неожиданно жесткими. Запуск валютных интервенций Минфина является серьезным препятствием для понижения размера ставки из-за потенциального риска ускорения инфляции, пояснили аналитики.

Целевой показатель Банка России по инфляции — четыре процента. Регулятор планирует достичь его в нынешнем году.