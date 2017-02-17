Сбербанк снизит ставку по ипотеке до 10,9 процента

Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотечному кредитованию на 1 процентный пункт, до 10,9 процента годовых. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава банка Герман Греф на конференции «Инновации рынка недвижимости».

По его словам, такой размер ставки будет установлен в случае приобретения недвижимости у застройщиков, а при покупке жилья на вторичном рынке ставка будет варьироваться от 10,75 до 12,25 процента годовых.

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15 февраля банк сообщил о том, что снизил ставки по рублевым потребительским кредитам. Минимальная ставка по «потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составит 12,9 процента годовых, по «потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9 процента годовых. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей.

В январе президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017-2019 годы указывается, что к 2018 году ставка по рублевой ипотеке в России не должна превышать 7 процентов годовых. 12 октября глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник заявил, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России в 2018 году может опуститься ниже 10 процентов.

