Сбербанк снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по рублевым потребительским кредитам. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«С сегодняшнего дня Сбербанк запускает весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам. Снижение ставок составляет до трех процентных пунктов от базовой линейки», — говорится в сообщении.

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Минимальная ставка по «потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составит 12,9 процента годовых, по «потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9 процента годовых. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей.

«31 января закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам, которую высоко оценили наши клиенты — например, выдачи в январе составили 55 миллиардов рублей, что на 24 процента больше аналогичного показателя предыдущего года», — отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально и зависят от надежности, платежеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредиту, отметили в банке.

В январе президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.