Власти Крыма снизили ставку по ипотеке до 11 процентов годовых

Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил о снижении ставки ипотечного кредитования до 11 процентов годовых, сообщает РИА Новости. Купить жилье по такой ставке смогут бюджетники, сотрудники госпредприятий, чиновники, служащие в правоохранительных органа и военные.

Соответствующая договоренность достигнута между крымскими властями и банком крупнейшей кредитной организацией полуострова — Российским национальным коммерческим банком (РНКБ). Указанные категории граждан получают зарплату на карты банка.

РНКБ пообещал кредитовать приобретение жилья в новостройках Крыма на сумму до 3 миллионов рублей сроком от 3 до 15 лет. Кроме того, в начале февраля банк намерен снизить ставки по другим ипотечным продуктам на 0,5-1 процента.

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Аксенов назвал соглашение с банком «важным условием развития не только строительной отрасли, но и экономики Крыма в целом». Глава региона выступил за расширение перечня категорий граждан, которые имеют право на ипотеку по льготной ставке.

По словам председателя совета директоров РНКБ Михаила Якунина, в текущем году льготной ипотекой смогут воспользоваться тысячи жителей Крыма. От метил, что одной из целей программы является поддержка местных застройщиков.

В 2016 году общий портфель ипотечных кредитов РНКБ увеличился втрое — до 2,1 миллиарда рублей, и в текущем году банк планируем удвоить этот показатель.

В Российском национальном коммерческом банке на обслуживании находятся более 1,4 миллиона физических лиц и около 40 тысяч корпоративных клиентов.