В Крыму сняли арест с имущества должников украинских банков

Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) удовлетворил более 700 из 800 ходатайств от жителей и компаний Крыма и Севастополя о снятии ареста с имущества, наложенного украинскими банками. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в фонде, речь идет об обращении к судебным приставам-исполнителям с ходатайством об отмене соответствующих постановлений после того, как собственники обремененного имущества представили документы, подтверждающие исполнение обязательств.

Фонд выплачивает компенсации вкладчикам украинских банков, покинувших Крым после его вхождения в состав России. В частности, работу на полуострове прекратили такие крупные кредитные организации, как Приватбанк и Ощадбанк. Также фонд обращается в суды с заявлениями о наложении ареста на имущество жителей Крыма, которые брали кредиты в период, когда регион был украинским.

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Как пояснили в фонде, есть также случаи получения постановлений о наложении ареста по кредитным договорам, прекратившим действие, договорам залога, а также случаи обременения имущества, не являющегося предметом договора залога. В этой ситуации как граждане, так и юридические лица могут обратиться в представительство фонда в Крыму и Севастополе для снятия обременений.

В октябре президент Украины Петр Порошенко своим указом расширил антироссийские санкции. В список внесены 167 предприятий, среди которых «Рособоронэкспорт», «КамАЗ», «ЮТэйр», «Юнистрим», «Ижмаш», «Сбербанк Лизинг», «Ростех». Кроме того, ограничительные меры применены к 335 физлицам, включая вице-премьера Дмитрия Рогозина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, глав Крыма Сергея Аксенова и Чечни Рамзана Кадырова. При этом препятствий для таких организаций, как Сбербанк и ВТБ, не создано.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признает результаты плебисцита и называет эти территории оккупированными. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права.