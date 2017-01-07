Путин поручил ЦБ снизить ставки по кредитам для регионов

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение», — говорится в документе, опубликованном 4 января.

Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, глава государства поручил правительству страны провести до 1 декабря 2017 года оценку потенциальных налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов, а также разработать новый механизм предоставления им финансовой помощи на безвозмездной возвратной основе. Последнее необходимо для «финансирования расходных и долговых обязательств регионов без увеличения их государственного долга».

До 1 ноября 2017 года (и потом ежегодно) руководителям высших исполнительных органов в регионах необходимо произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов. Необходимо также приватизировать имущество, находящееся в собственности регионов и не приносящее доход, а также не используемое для решения социальных задач.

Перечень поручений составлен по результатам проверки исполнения решений президента по вопросам эффективности принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов.