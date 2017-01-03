Путин дал время на проверку закона об иноагентах до весны

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и министерству юстиции проанализировать правоприменительную практику закона об иностранных агентах в отношении экологических организаций. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 3 января.

К работе также будет привлечен спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, отмечается в сообщении. Доклад должен быть предоставлен до 30 марта.

Минюсту совместно с Общественной палатой и президентским советом по развитию гражданского общества и правам человека поручено проверить, как работает законодательство по отношению к некоммерческим организациям, получившим финансовую помощь из государственной казны.

Соответствующие поручения Путин дал по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 8 декабря.

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На мероприятии глава СПЧ Михаил Федотов попросил исключить экологические организации из списка иноагентов, поскольку некоторые из них могли попасть туда «по рьяности ума». Российский лидер тогда отметил, что около трети организаций, внесенных в реестр иноагентов, — экологические, и призвал «посмотреть на этот закон еще раз».

Глава государства подписал закон о нежелательных иностранных и международных организациях в мае 2015 года. Документ разрешил признавать деятельность соответствующих НКО, представляющую угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности, нежелательной на территории страны.