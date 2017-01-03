Правительство поборется с криминализацией подростков по поручению Путина

Правительство России должно до 15 февраля создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте Кремля во вторник, 3 января.

В рабочую группу должны войти представители президентского совета по правам человека, отмечается в сообщении. Правительству также поручено подготовить законодательные поправки о соцреабилитации и адаптации осужденных, вышедших из колонии.

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Генпрокуратура до 1 сентября следующего года должна проверить, обеспечиваются ли права заключенных в части их взаимодействия с членами наблюдательных комиссий. Кроме того, ведомству совместно с Верховным судом и омбудсменами поручено проанализовать, насколько эффективно работают меры по обеспечению независимости судей и прозрачности самого судебного процесса.

В числе поручений также проверка проекта «Прозрачная система образования» и разработка мер по уменьшению экологического ущерба в зоне расширения курорта Красной Поляны.

Заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека прошло 8 декабря 2016 года. В ходе него президенту попало в руки решение суда, в котором человек признавался преступником за подачу заявления в прокуратуру. Путин тогда усомнился в компетентности и адекватности судей и поручил Генпрокуратуре и Верховному суду разобраться с ситуацией.