Набиуллина пообещала приподнять экономику на процент

В 2016 году экономика России преодолеет стадию адаптации к внешним вызовам и перейдет к росту, но он не превысит процента в 2017-м. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Материалы по теме «Мы вспомним, что такое середина девяностых» Андрей Мовчан о близком и далеком будущем экономики России

«Мы ожидаем, что в следующем году наша экономика перейдет в стадию роста. Считаем, что этот год — год завершения адаптации нашей экономики к внешним вызовам. В следующем году рост будет происходить и за счет умеренного роста потребления, и за счет восстановления инвестиционной активности», — приводит агентство ее слова. В 2017 году темпы роста ВВП не превысят процента, подчеркнула глава Банка России.

По ее мнению, российские финансовые организации обладают достаточным запасом капитала. В следующем году они будут наращивать кредитование экономики, уверена Набиуллина.

Также она выразила уверенность в том, что банковская система устойчива к киберугрозам. «Для того чтобы эти риски предотвращать, мы создали специальный центр мониторинга и реагирования на кибератаки, киберугрозы», — отметила председатель ЦБ.

6 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план действий, которые позволили бы обеспечить темпы роста российской экономики на уровне выше мировых к 2019-2020 годам.

По итогам 2016-го Минэкономразвития ожидает падения ВВП России на 0,6 процента, в 2017 году — рост на 0,9 процента.