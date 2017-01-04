Путин поручил повысить эффективность капремонта

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения нормативных актов по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщает официальный сайт администрации президента.

Правительству, в числе прочего, поручено разработать единую методику определения размера стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (включая объекты культурного наследия), создать систему технического учета жилого фонда и оценить финансовую устойчивость региональных систем капремонта.

Генеральная прокуратура по поручению президента проверит соблюдение норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Особое внимание будет уделено контролю за принятием решений по капремонту ветхого жилья и многоквартирных домов-объектов культурного наследия.

В сентябре 2016 года президент России потребовал привести в нормальное состояние половину дорог в крупных региональных агломерациях к 2018 году.