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07:02, 5 августа 2026 (обновлено: 07:04, 5 августа 2026)Культура

Стала известна судьба осужденного за мошенничество сына звезды «Интернов»

Сын актера Демчога из «Интернов» вышел на свободу после отбытия наказания за мошенничество
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Сын российского актера Вадима Демчога, звезды сериала «Интерны», Вильям отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу. Об этом сам молодой человек рассказал журналистам РИА Новости.

«Да, уже все», — ответил собеседник на вопрос о том, освободился ли он.

С марта 2024 года по май 2025-го юноша находился под домашним арестом. После этого его отправили в СИЗО. Суд зачел это время в качестве отбытого наказания.

Ранее источники в окружении артиста рассказали, что для Вадима Демчога приговор сыну за мошенничество оказался серьезным ударом. По словам приятеля, актер, известный по роли доктора Купитмана, выплатил около двух миллионов рублей и задействовал свои связи, чтобы урегулировать ситуацию. Он отметил, что Вильям никогда не нуждался в деньгах.

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В июне прошлого года сообщалось, что Мещанский суд приговорил 20-летнего Вильяма Демчога к двум годам лишения свободы за обман 82-летнего пенсионера. Во время заседания свою вину он признал и полностью возместил материальный ущерб потерпевшему.

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