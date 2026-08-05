Стала известна судьба осужденного за мошенничество сына звезды «Интернов»

Сын актера Демчога из «Интернов» вышел на свободу после отбытия наказания за мошенничество

Сын российского актера Вадима Демчога, звезды сериала «Интерны», Вильям отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу. Об этом сам молодой человек рассказал журналистам РИА Новости.

«Да, уже все», — ответил собеседник на вопрос о том, освободился ли он.

С марта 2024 года по май 2025-го юноша находился под домашним арестом. После этого его отправили в СИЗО. Суд зачел это время в качестве отбытого наказания.

Ранее источники в окружении артиста рассказали, что для Вадима Демчога приговор сыну за мошенничество оказался серьезным ударом. По словам приятеля, актер, известный по роли доктора Купитмана, выплатил около двух миллионов рублей и задействовал свои связи, чтобы урегулировать ситуацию. Он отметил, что Вильям никогда не нуждался в деньгах.

В июне прошлого года сообщалось, что Мещанский суд приговорил 20-летнего Вильяма Демчога к двум годам лишения свободы за обман 82-летнего пенсионера. Во время заседания свою вину он признал и полностью возместил материальный ущерб потерпевшему.