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14:46, 30 июня 2025Силовые структуры

Сын известного российского актера попал за решетку

В Москве сын актера Демчога получил 2 года за обман 82-летнего пенсионера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве Мещанский суд приговорил 20-летнего сына известного российского актера Вадима Демчога Вильяма к двум годам лишения свободы за обман 82-летнего пенсионера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Вильям Демчог признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Во время заседания свою вину он признал и полностью возместил материальный ущерб потерпевшему. Молодой человек будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, Демчог стал соучастником аферистов, которые вымогали деньги у пенсионеров. Так, в феврале 2024 года он получил от мошенников банковскую карту, на которую пожилой мужчина уже перевел 490 тысяч рублей. Тогда злоумышленники убедили пострадавшего в том, что часть его сбережений якобы похищена и для того, чтобы сберечь оставшуюся сумму, необходимо сделать перевод на указанный ими счет. Всего таким образом пенсионер перевел аферистам более 1,8 миллиона рублей. Непосредственно фигурант должен был обналичить похищенные деньги и перевести их на указанные ими счета.

Ранее сообщалось, что в Москве прокуратура обжаловала приговор сыну известного советского актера Владимира Сошальского Владимиру по делу о наркотиках.

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