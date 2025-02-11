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07:09, 11 февраля 2025Силовые структуры

Прокуратура обжаловала приговор сыну известного советского актера по делу о наркотиках

В Москве обжалован приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве прокуратура обжаловала приговор сыну известного советского актера Владимира Сошальского Владимиру по делу о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Останкинский суд города.

По данным агентства, в суде сказали, что апелляционное представление подано. Кроме того, адвокат фигуранта также подал апелляционную жалобу на приговор.

27 декабря 2024 года Останкинский районный суд Москвы приговорил сына Сошальского к 11 годам лишения свободы. Сошальский-младший признан виновным по части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

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