Прокуратура обжаловала приговор сыну известного советского актера по делу о наркотиках

В Москве обжалован приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках

В Москве прокуратура обжаловала приговор сыну известного советского актера Владимира Сошальского Владимиру по делу о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Останкинский суд города.

По данным агентства, в суде сказали, что апелляционное представление подано. Кроме того, адвокат фигуранта также подал апелляционную жалобу на приговор.

27 декабря 2024 года Останкинский районный суд Москвы приговорил сына Сошальского к 11 годам лишения свободы. Сошальский-младший признан виновным по части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).