Сына известного советского актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках

В Москве суд дал 11 лет колонии сыну актера Сошальского по делу о наркотиках

В Москве Останкинский районный суд приговорил сына известного советского актера Владимира Сошальского Владимира к 11 годам лишения свободы по делу о наркотиках. Об этом сообщают «Известия».

Сошальский-младший признан виновным по части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В конце августа суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты фигуранта. Его арестовали 29 июля. Молодого человека задержали в момент закладки партии запрещенных веществ.

