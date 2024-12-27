Сына известного советского актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках

В Москве Останкинский районный суд приговорил сына известного советского актера Владимира Сошальского Владимира к 11 годам лишения свободы по делу о наркотиках. Об этом сообщают «Известия».
Сошальский-младший признан виновным по части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
В конце августа суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты фигуранта. Его арестовали 29 июля. Молодого человека задержали в момент закладки партии запрещенных веществ.