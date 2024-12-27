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15:49, 27 декабря 2024Силовые структуры

Сына известного советского актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках

В Москве суд дал 11 лет колонии сыну актера Сошальского по делу о наркотиках
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Сошальский-младший

Владимир Сошальский-младший. Кадр: Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве Останкинский районный суд приговорил сына известного советского актера Владимира Сошальского Владимира к 11 годам лишения свободы по делу о наркотиках. Об этом сообщают «Известия».

Сошальский-младший признан виновным по части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В конце августа суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты фигуранта. Его арестовали 29 июля. Молодого человека задержали в момент закладки партии запрещенных веществ.

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