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20:45, 26 августа 2024Силовые структуры

Сына известного советского актера оставили под стражей по делу о наркотиках

Суд оставил под стражей сына актера Сошальского по делу о наркотиках

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил под стражей сына известного советского актера Владимира Сошальского — Владимира, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Апелляционную жалобу защиты суд оставил без удовлетворения.

Ранее Останкинский районный суд Москвы арестовал Владимира Сошальского до 26 сентября. По предварительным данным, молодой человек был задержан в момент закладки партии запрещенных веществ.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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