Сына известного советского актера арестовали за покушение на сбыт наркотиков

Суд в Москве арестовал на 2 месяца сына актера Сошальского по делу о наркотиках

Останкинский районный суд Москвы отправил под стражу Владимира Сошальского, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине вменяют часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Он пробудет под арестом два месяца — до 26 сентября.

По данным «МК», арестованный — сын известного советского актера Владимира Сошальского, прославившегося по фильмам «Укрощение строптивой», «Прохиндиада или Бег на месте» и «Дуэнья». По данным издания, молодого человека задержали в момент закладки партии запрещенных веществ.

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