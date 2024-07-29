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19:20, 29 июля 2024Силовые структуры

Сына известного советского актера арестовали за покушение на сбыт наркотиков

Суд в Москве арестовал на 2 месяца сына актера Сошальского по делу о наркотиках

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Останкинский районный суд Москвы отправил под стражу Владимира Сошальского, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине вменяют часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Он пробудет под арестом два месяца — до 26 сентября.

По данным «МК», арестованный — сын известного советского актера Владимира Сошальского, прославившегося по фильмам «Укрощение строптивой», «Прохиндиада или Бег на месте» и «Дуэнья». По данным издания, молодого человека задержали в момент закладки партии запрещенных веществ.

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По последним данным, количество эпизодов в его деле выросло до 92.

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      Олеся Мицкевич
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