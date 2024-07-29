Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:45, 29 июля 2024Силовые структуры

Блогера Аяза Шабутдинова в очередной раз оставили под стражей

В Москве суд оставил под стражей Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Мосгорсуд оставил под стражей бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Во время судебного заседания адвокат блогера заявил, что их подзащитный девять месяцев содержится в СИЗО и за это время не участвовал ни в одном следственном действии. Однако суд оставил без удовлетворения апелляцию и жалобу защиты Шабутдинова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

11 июня Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест блогера до 16 августа. Сообщалось, что количество эпизодов мошенничества в деле Шабутдинова выросло до 92.

Блогера задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

Ранее суд в Москве продлил арест блогеру Елене Блиновской.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о первых жертвах крушения пассажирского поезда под Волгоградом

      Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

      Названа страна с самым доступным бензином

      Уничтожение российскими военными американской техники ВСУ попало на видео

      Появились новые подробности о Балашихинском отравителе

      Стало известно о нанесенных сыном миллионера Бажаева травмах полицейскому

      Россиян предупредили о штрафах на миллионы рублей за сувениры с пляжа

      В разгар Олимпиады на улицы Парижа выбрались гигантские крысы

      Зеленский прибыл на харьковское направление

      МОК назвал дату вручения отобранного у российских фигуристов золота Олимпиады-2022

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше