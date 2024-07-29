Блогера Аяза Шабутдинова в очередной раз оставили под стражей

В Москве суд оставил под стражей Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

Мосгорсуд оставил под стражей бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Во время судебного заседания адвокат блогера заявил, что их подзащитный девять месяцев содержится в СИЗО и за это время не участвовал ни в одном следственном действии. Однако суд оставил без удовлетворения апелляцию и жалобу защиты Шабутдинова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

11 июня Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест блогера до 16 августа. Сообщалось, что количество эпизодов мошенничества в деле Шабутдинова выросло до 92.

Блогера задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

Ранее суд в Москве продлил арест блогеру Елене Блиновской.