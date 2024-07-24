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15:26, 24 июля 2024Силовые структуры

Блогеру Блиновской продлили арест

В Москве суд продлил арест блогеру Елене Блиновской

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московский городской суд продлил арест блогеру Елене Блиновской на один месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах общей юрисдикции столицы.

Блиновская будет под стражей до 19 августа. Она проходит обвиняемой по статьям 198 («Уклонение от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») УК РФ.

Ранее ее адвокат Булат Солтаханов заявил, что 15 июля истек срок давности по статье 198 УК РФ.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денег. Затем следствие предъявило ей обвинение из-за неправомерного оборота средств платежей. Сначала суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу.

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      Варвара Митина
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