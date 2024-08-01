Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу королевы марафонов Елены Блиновской

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Елены Блиновской

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении королевы марафонов Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

