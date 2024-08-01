Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 1 августа 2024Силовые структуры

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу королевы марафонов Елены Блиновской

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Елены Блиновской

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении королевы марафонов Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Начался обмен заключенными между Россией и США

      Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

      Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

      В Харькове произошел взрыв

      Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках международного обмена

      Токаев встретился с Боррелем

      Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

      Россиянам объяснили резкий рост цен на авиабилеты в августе

      Студентку медколледжа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана

      Сергей Зверев назвал Пугачеву своей музой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше