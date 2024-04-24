Елене Блиновской продлили арест на три месяца

Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской до 26 июля

Московский городской суд продлил арест блогеру Елене Блиновской на три месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах общей юрисдикции столицы.

Блиновская будет находиться в СИЗО до 26 июля.

Ранее защита обвиняемой в неуплате налогов «королевы марафонов» заявила, что Блиновская готова выплатить России 900 миллионов рублей ущерба.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать из страны. Суд поместил ее под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу. Налоговая инспекция насчитала у Блиновской долг перед государством в размере как минимум 1,4 миллиарда рублей.