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15:39, 24 апреля 2024Силовые структуры

Елене Блиновской продлили арест на три месяца

Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской до 26 июля

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд продлил арест блогеру Елене Блиновской на три месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах общей юрисдикции столицы.

Блиновская будет находиться в СИЗО до 26 июля.

Ранее защита обвиняемой в неуплате налогов «королевы марафонов» заявила, что Блиновская готова выплатить России 900 миллионов рублей ущерба.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать из страны. Суд поместил ее под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу. Налоговая инспекция насчитала у Блиновской долг перед государством в размере как минимум 1,4 миллиарда рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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