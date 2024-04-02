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17:47, 2 апреля 2024Силовые структуры

Суд отказал «королеве марафонов» в снижении суммы налогов

Арбитраж отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов
Начало событий в новости «Королеве марафонов» насчитали новые налоги на 227 миллионов рублей
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «королевы марафонов» Елены Блиновской к Федеральной налоговой службе о снижении суммы налогов. Об этом сообщает ТАСС.

Блогер также оспаривала пени и штрафы за неуплату. О подаче ею иска против ФНС стало известно в декабре 2023 года. Она требовала признать незаконным решение налоговой инспекции №6, которая начислила ей задолженность перед государством в 1,4 миллиарда рублей. Блиновская хотела сократить эту сумму как минимум в два раза.

Между тем на заседании в арбитраже выяснилось, что ФНС доначислила «королеве марафонов» еще 227 миллионов рублей неуплаченных налогов.

Следственный комитет заявил, что Блиновская и ее супруг Алексей приступили к изучению материалов уголовного дела. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 900 миллионов рублей, легализации денежных средств в размере 700 миллионов рублей и неправомерном обороте средств платежей. Ее муж, в свою очередь, проходит по делу как пособник.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать из страны. Суд поместил ее под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу.

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      Любовь Ширижик
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