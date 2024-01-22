Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО

Суд поместил в СИЗО до 26 апреля блогера Блиновскую

Замоскворецкий суд Москвы поместил в СИЗО блогера Елену Блиновскую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР)

Она останется под стражей до 26 апреля.

Адвокат Елены заявила, что в постановлении о домашнем аресте не было запрета на общение с лицами уголовного судопроизводства, уточняет Telegram-канал Mash. Кроме того, по ее словам, Блиновская не знала, что гостья ее вечеринки свидетель по делу. По окончании заседания муж передал блогеру сумку с теплыми вещами, и та расплакалась.

Следственный комитет России ходатайствовал об ужесточении Блиновской меры пресечения, так как она часто нарушала условия домашнего ареста. Свидетель в суде рассказал, что она пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.

Ранее стало известно, что следователи установили два новых эпизода в ходе расследования уголовного дела блогера. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По данным следствия, с 2019 года Блиновская незаконно использовала электронные ключи компаний для перевода с их счетов денежных средств по своему усмотрению. Теперь ей грозит до 16 лет колонии.