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15:27, 22 января 2024Силовые структуры

Стали известны обстоятельства нарушения условий домашнего ареста Блиновской

Блиновская пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Свидетель в суде рассказал, что она пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу. Всего на торжестве присутствовали более 15 гостей, уточняет Telegram-канал Mash.

Следственный комитет ходатайствует об ужесточении Блиновской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Ранее стало известно, что следователи установили два новых эпизода в ходе расследования уголовного дела блогера. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По данным следствия, с 2019 года Блиновская незаконно использовала электронные ключи компаний для перевода с их счетов денежных средств по своему усмотрению. Теперь ей грозит до 16 лет колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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