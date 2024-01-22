Стали известны обстоятельства нарушения условий домашнего ареста Блиновской

Блиновская пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу

Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Свидетель в суде рассказал, что она пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу. Всего на торжестве присутствовали более 15 гостей, уточняет Telegram-канал Mash.

Следственный комитет ходатайствует об ужесточении Блиновской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Ранее стало известно, что следователи установили два новых эпизода в ходе расследования уголовного дела блогера. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По данным следствия, с 2019 года Блиновская незаконно использовала электронные ключи компаний для перевода с их счетов денежных средств по своему усмотрению. Теперь ей грозит до 16 лет колонии.