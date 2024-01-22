СКР попросил поместить в СИЗО блогера Елену Блиновскую

СКР ходатайствует об аресте блогера Елены Блиновской

Следствие попросило изменить меру пресечения блогера Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Следователи ходатайствуют о помещении Блиновской в СИЗО. Отмечается, что она часто нарушала условия домашнего ареста, поэтому в СКР приняли такое решение.

Кроме того, стала известна причастность Блиновской по двум новым эпизодам по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

30 декабря 2023 года суд отклонил ходатайство блогера о снятии ареста со счетов. А двумя днями ранее сообщалось, что ее долг снова увеличился.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области.