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09:05, 28 декабря 2023Силовые структуры

Долг Блиновской по делу о неуплате налогов снова увеличился

ФНС выставила счет Блиновской с пени на 6 миллионов рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) добавила в долг блогера Елены Блиновской пени на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задолженность блогера составляет более 1,4 миллиарда рублей. В ноябре она была на шесть миллионов рублей меньше.

Адвокат Блиновской рассказал Shot, что долг складывается из 907 миллионов рублей недоимок налогов и около 500 миллионов рублей штрафов за неоплату в срок. Он отметил, что пени продолжат увеличиваться, так как счета блогера арестованы и оплатить долг не получается.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал у блогера и ее супруга 21 объект недвижимости в нескольких регионах России, 12 банковских счетов и 54 расчетных счета. Под арест попали дорогие транспортные средства, коллекционные золотые монеты и около 100 миллионов рублей в различной валюте. Женщину обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.

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