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16:08, 30 декабря 2023Силовые структуры

Блиновской отказали в снятии ареста с ее счетов

Московский суд отклонил ходатайство блогера Блиновской о снятии ареста со счетов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство блогера Елены Блиновской, которая просила на время рассмотрения иска к Федеральной налоговой службе (ФНС) снять арест с ее счетов. Об этом со ссылкой на текст определения суда пишет ТАСС.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Блогер требует признать требования инспекции ФНС №6 недействительными, а на время рассмотрения дела потребовала отменить блокировку как незаконную.

Ранее адвокат отмечала, что от Блиновской требуют выплатить налоговому органу недоимку, штраф и пени на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Управление ФНС по Москве оставило требование в силе. Защита хочет сократить эту сумму как минимум в два раза. Судебное заседание в Арбитражном суде назначено на 6 февраля.

Адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов не исключил, что Блиновская добьется своего. По его словам, обжаловать полностью или частично начисленную сумму удается 30-40 процентам обвиняемых, а в деле «королевы марафонов» много моментов, на которые можно обращать внимание в процессе. Сама Елена Блиновская находится под домашним арестом.

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      Платон Щукин
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