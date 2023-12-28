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17:16, 28 декабря 2023Силовые структуры

Блогерша Елена Блиновская оспорила в суде решение ФНС

Блогерша Блиновская подала иск о признании незаконным решения ФНС

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Блогер и автор проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская подала иск против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве с требованием признать решение о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение незаконным. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Известно, что иск был подан 26 декабря на решение налогового органа от 24 октября. Другие его подробности не раскрываются. Предварительное заседание по делу блогерши назначено на 6 февраля 2024 года.

В четверг, 28 декабря, стало известно, что ФНС добавила в долг Блиновской пени на шесть миллионов рублей. В сумме ее задолженность составила более 1,4 миллиарда рублей.

Ранее блогершу заметили на вечеринке во время домашнего ареста.

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      Олеся Мицкевич
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