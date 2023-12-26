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08:33, 26 декабря 2023Силовые структуры

Находящаяся под домашним арестом Блиновская устроила вечеринку

Находящаяся под домашним арестом блогерша Елена Блиновская устроила вечеринку
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Популярная российская блогерша и автор онлайн-марафонов Елена Блиновская, которая находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов, устроила вечеринку. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Кадры с празднества появились в сети. На видео Блиновская в вечернем платье с бокалом шампанского вместе со своими подругами позировала фотографам. На заднем фоне виднелась надпись «VIP-клуб».

Юрист Александр Карабанов в комментарии изданию допустил, что такая выходка Блиновской может грозить ей ужесточением условий меры пресечения. Он предположил, что привыкшая к яркой публичной жизни блогерша сейчас находится под эмоциональным давлением из-за заточения дома и это мог быть психологический срыв.

В апреле Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. Ее отправили под домашний арест и запретили пользоваться средствами связи и интернетом. Автора онлайн-марафонов обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в отмывании денег.

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      Марина Совина
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