Находящаяся под домашним арестом Блиновская устроила вечеринку

Находящаяся под домашним арестом блогерша Елена Блиновская устроила вечеринку

Популярная российская блогерша и автор онлайн-марафонов Елена Блиновская, которая находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов, устроила вечеринку. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Кадры с празднества появились в сети. На видео Блиновская в вечернем платье с бокалом шампанского вместе со своими подругами позировала фотографам. На заднем фоне виднелась надпись «VIP-клуб».

Юрист Александр Карабанов в комментарии изданию допустил, что такая выходка Блиновской может грозить ей ужесточением условий меры пресечения. Он предположил, что привыкшая к яркой публичной жизни блогерша сейчас находится под эмоциональным давлением из-за заточения дома и это мог быть психологический срыв.

В апреле Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. Ее отправили под домашний арест и запретили пользоваться средствами связи и интернетом. Автора онлайн-марафонов обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в отмывании денег.