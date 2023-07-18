Суд арестовал 21 объект недвижимости по делу блогерши Блиновской

Суд арестовал 21 объект недвижимости в Москве, Ярославле и Подмосковье по делу Блиновской

Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости по делу о неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег в отношении блогерши Елены Блиновской и ее мужа. Об этом сообщает ТАСС.

Всего были арестованы 21 помещение в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Среди них — как элитные квартиры в центре столицы, так и нежилые помещения.

Кроме того, суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогерши, ее коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте. Источник сообщил, что у Блиновской арестовали денежные средства на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня и пять дзао.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест.