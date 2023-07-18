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07:43, 18 июля 2023Силовые структуры

У Блиновской арестовали более 100 миллионов рублей и золотые монеты

ТАСС: суд в Москве арестовал у Блиновской более 100 миллионов рублей на 50 счетах
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее супругом около одного миллиарда рублей налогов наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогерши, ее коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Источник сообщил, что у Блиновской арестовали денежные средства на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня и пять дзао.

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«Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты Георгий Победоносец — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 штук, монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль», — заключил собеседник ТАСС.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы находились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день ее поместили под домашний арест. Блогерше запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

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    Марина Совина
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