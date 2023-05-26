На 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов рублей

Еще на 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов в различной валюте

Следствие наложило арест на 136 счетов блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает ТАСС.

По данным издания, правоохранители выявили и арестовали еще 136 счетов семьи Блиновских, которые были открыты в различных банках Москвы. На них хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Ранее Пресненский районный суд Москвы признал законным наложение арестов на денежные средства блогерши, находящиеся на счетах в АКБ «Фора-Банк», АО «Севергазбанк», ПАО МТС «Банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Альфа-Банк».

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.