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17:56, 28 апреля 2023Силовые структуры

Блогершу Блиновскую поместили под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест по делу о неуплате налогов

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до 26 июня блогершу Елену Блиновскую, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Блиновской запрещено пользоваться средствами связи и интернетом.

На допросе у следователя она полностью признала вину по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.

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Любовь Ширижик
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