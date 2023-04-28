Блогершу Блиновскую поместили под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест по делу о неуплате налогов

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до 26 июня блогершу Елену Блиновскую, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Блиновской запрещено пользоваться средствами связи и интернетом.

На допросе у следователя она полностью признала вину по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.