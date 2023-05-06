Суд признал законным арест денег на счетах Блиновской и ее мужа

Суд в Москве признал законным арест денег на счетах блогерши Елены Блиновской и ее мужа

Пресненский суд Москвы признал законным арест денег на счетах блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, и ее мужа. Об этом пишет ТАСС.

«Пресненским районным судом города Москвы признаны законными наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ "Фора-Банк", АО "Севергазбанк", ПАО "МТС Банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк", в рамках уголовного дела в отношении Блиновской», — говорится в сообщении.

В суде не уточнили, какая денежная сумма была арестована.

Ранее 6 мая правоохранительные органы рассказали, что на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом. По версии следователей, автор «Марафона желаний» уклонилась от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. Кроме того, ее обвиняют в отмывании денег.