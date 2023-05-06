На счетах Блиновской арестовали сотни миллионов рублей

ТАСС: на счетах блогера Елены Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов рублей

На счетах блогера и автора «Марафона» желаний Елены Блиновской и ее супруга в рамках дела о неуплате налогов арестованы сотни миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, в рамках расследования уголовного дела правоохранители выявлили и арестовали четыре банковских счета, принадлежащих Блиновской, а также два счета ее мужа, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь российскую границу. 28 апреля Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом. По версии следствия, Блиновская уклонилась от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. Кроме того, ее обвиняют в отмывании денег.

Позднее в правоохранительных органах сообщили, что Блиновская может быть отправлена в СИЗО из-за активной деятельности кураторов ее марафонов в соцсетях. Перед этим стало известно, что кураторы курсов блогерши продолжают набирать участников на ее тренинги.