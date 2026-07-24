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15:36, 24 июля 2026Культура

Режиссер прокомментировал первую роль Ефремова в кино после колонии

Режиссер Александр Баршак подтвердил, что Михаил Ефремов сыграет в его новом фильме
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Александр Баршак подтвердил, что готовится к съемкам фильма с Михаилом Ефремовым в главной роли. Об этом сообщает aif.ru.

Постановщик подтвердил, что вскоре начнет работу над картиной «Отец. Еще отец». Однако подробности проекта раскрывать не стал, попросив дать ему время.

«Пока не могу никаких деталей озвучить», — заявил Баршак.

Известно, что в проекте вместе с Ефремовым сыграет Данила Козловский, который покидал Россию после начала специальной военной операции (СВО), но позже вернулся в страну и уже выходил на сцену.

Ранее стало известно, что отсидевший Ефремов и вернувшийся в Россию Козловский сыграют в фильме «Отец. Еще отец». Известно, что бюджет картины составляет 130 миллионов рублей.

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