Ефремов сыграет первую после колонии роль в кино

Отсидевший Ефремов и вернувшийся в Россию Козловский сыграют в фильме «Отец. Еще отец»

Актер Михаил Ефремов получил первую после освобождения из колонии роль в полнометражном фильме. Об этом стало известно на питчинге «Фонда кино» в Министерстве культуры, трансляция которого велась на сайте ведомства.

Народный артист исполнит роль в фильме «Отец. Еще отец». Комедийную драму на мероприятии представил режиссер Александр Баршак. Также одну из главных ролей в проекте сыграет Данила Козловский, который после начала специальной военной операции (СВО) покидал Россию, однако потом вернулся в страну и продолжил работать в театре и кино.

Кроме них, в картине участвуют Анна Чиповская, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Известно, что бюджет картины составляет 130 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов съехал от семьи и поселился в новой квартире с возлюбленной. Во время заключения актера она приезжала к нему на длительные свидания в белгородскую колонию.