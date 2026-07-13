Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:41, 13 июля 2026Культура

Михаил Ефремов съехал от семьи и поселился в новой квартире с возлюбленной

Актер Ефремов отдал семье квартиру после развода и съехался с возлюбленной Белоусовой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

62-летний актер Михаил Ефремов переехал в съемную квартиру после развода, где живет со своей давней возлюбленной, 42-летней актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Подробности выяснил Telegram-канал Shot.

После разрыва с женой Ефремов переписал на семью шестикомнатную квартиру, расположенную в доме в Плотниковом переулке в Москве, стоимостью 200 миллионов рублей. С Белоусовой они арендуют жилье на Садовом кольце площадью 54 квадратных метра (примерная цена составляет 250 тысяч рублей в месяц). Эту двухкомнатную квартиру Дарья сняла за несколько месяцев до выхода Михаила из колонии, он помог ей ее оплатить.

У Ефремова в собственности остается полученная в наследство от матери двухкомнатная квартира на Никитском бульваре и доля в четырехкомнатной квартире на Тверской улице. Трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте он подарил семье Громовых, члены которой ухаживали за его дядей.

Белоусова во время заключения актера приезжала к нему на длинные свидания в белгородскую колонию.

Ранее были раскрыты гонорары Ефремова после выхода из тюрьмы. Продюсер Евгений Морозов заявил, что заслуженный артист России в среднем зарабатывает более 15 миллионов рублей за проект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Три человека погибли при атаке ВСУ на Московскую область
    Раскрыта судьба расправившегося с туристкой во время секса в Европе преступника
    ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы
    Российские военные уничтожили американскую бронемашину
    81-летний рокер с накрашенными ногтями сходил на свидание со служащей в полиции женой
    В Европе призвали срочно нарастить помощь Украине
    Экс-полицейскому по делу о взятках от журналистов Baza изменили меру пресечения
    Россиян предупредили о случаях поломки смартфона из-за VPN
    Основной заказчик пригрозил отказаться от российского самолета
    В популярной пищевой добавке увидели причину появления кошмаров
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok