Михаил Ефремов съехал от семьи и поселился в новой квартире с возлюбленной

Актер Ефремов отдал семье квартиру после развода и съехался с возлюбленной Белоусовой

62-летний актер Михаил Ефремов переехал в съемную квартиру после развода, где живет со своей давней возлюбленной, 42-летней актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Подробности выяснил Telegram-канал Shot.

После разрыва с женой Ефремов переписал на семью шестикомнатную квартиру, расположенную в доме в Плотниковом переулке в Москве, стоимостью 200 миллионов рублей. С Белоусовой они арендуют жилье на Садовом кольце площадью 54 квадратных метра (примерная цена составляет 250 тысяч рублей в месяц). Эту двухкомнатную квартиру Дарья сняла за несколько месяцев до выхода Михаила из колонии, он помог ей ее оплатить.

У Ефремова в собственности остается полученная в наследство от матери двухкомнатная квартира на Никитском бульваре и доля в четырехкомнатной квартире на Тверской улице. Трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте он подарил семье Громовых, члены которой ухаживали за его дядей.

Белоусова во время заключения актера приезжала к нему на длинные свидания в белгородскую колонию.

Ранее были раскрыты гонорары Ефремова после выхода из тюрьмы. Продюсер Евгений Морозов заявил, что заслуженный артист России в среднем зарабатывает более 15 миллионов рублей за проект.