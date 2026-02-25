Раскрыты гонорары Ефремова после выхода из тюрьмы

Продюсер Морозов: Михаил Ефремов получает более 15 миллионов рублей за проект

Продюсер Евгений Морозов заявил, что заслуженный артист России Михаил Ефремов, вернувшийся к работе после выхода из тюрьмы, в среднем зарабатывает более 15 миллионов рублей за проект. Слова медиаменеджера приводит aif.ru.

Морозов подчеркнул, что артисты первой величины, к которым относится Ефремов, получают до трех миллионов рублей за съемочный день. «По моей компетентной оценке, его средний заработок должен составлять свыше 15 миллионов рублей. Эта сумма взята не с потолка», — сообщил продюсер.

Собеседник издания отметил, что Ефремов обладает природным даром и представляет редчайший случай, когда «природа не отдохнула» на ребенке талантливого человека — народного артиста СССР, актера и режиссера Олега Ефремова.

Ранее стало известно, что Ефремов снимется в новом сериале режиссера, сценариста и продюсера Сергея Кальварского. Проект уже находится в работе, съемки пройдут в Москве и займут около трех месяцев. Как отметил Кальварский, актер сыграет положительного персонажа.