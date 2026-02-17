Вышедший из тюрьмы Ефремов сыграет главную роль в новом сериале

Актер Михаил Ефремов снимется в новом сериале Сергея Кальварского

Заслуженный артист России Михаил Ефремов снимется в новом сериале режиссера, сценариста и продюсера Сергея Кальварского. Об этом кинематографист сообщил ТАСС.

Проект уже находится в работе, съемки пройдут в Москве и займут около трех месяцев. Как отметил Кальварский, Ефремов сыграет положительного персонажа.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Ранее появились кадры первого спектакля Ефремова после освобождения из тюрьмы. Актер сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» на сцене театра «Мастерская 12». Среди зрителей были родственники и близкие артиста, а также журналисты.