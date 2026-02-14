Появились кадры первого спектакля Ефремова после освобождения из тюрьмы

Ефремов впервые после освобождения из ИК вышел на сцену театра «Мастерская 12»

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Российский актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену. Кадрами со спектакля поделилось издание «Известия».

В публикации сообщается, что он сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» на сцене театра «Мастерская 12». Среди зрителей были родственники и близкие артистов, а также журналисты.

Ранее сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова актер Никита Ефремов рассказал о первой встрече с вышедшим из колонии отцом.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал возвращение на сцену актера Михаила Ефремова, который отбыл срок в колонии.

