Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:54, 14 февраля 2026Культура

Появились кадры первого спектакля Ефремова после освобождения из тюрьмы

Ефремов впервые после освобождения из ИК вышел на сцену театра «Мастерская 12»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Российский актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену. Кадрами со спектакля поделилось издание «Известия».

В публикации сообщается, что он сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» на сцене театра «Мастерская 12». Среди зрителей были родственники и близкие артистов, а также журналисты.

Ранее сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова актер Никита Ефремов рассказал о первой встрече с вышедшим из колонии отцом.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал возвращение на сцену актера Михаила Ефремова, который отбыл срок в колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл план Трампа по заключению мирного соглашения

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Стало известно о загадочной смерти пары россиян за границей

    Вассерман ответил критикующим его заявления Алаудинову и Вершинину

    Зеленский назвал одну из худших услышанных им вещей

    Появились кадры первого спектакля Ефремова после освобождения из тюрьмы

    Число заболевших оспой обезьян в Подмосковье выросло

    Российский фигурист Гуменник уехал с соревнований на Олимпиаде на метро

    Захарова призвала «ловить нациста» Зеленского из-за его слов о русских на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok