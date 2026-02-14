Появились кадры первого спектакля Ефремова после освобождения из тюрьмы

Российский актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену. Кадрами со спектакля поделилось издание «Известия».
В публикации сообщается, что он сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» на сцене театра «Мастерская 12». Среди зрителей были родственники и близкие артистов, а также журналисты.
Ранее сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова актер Никита Ефремов рассказал о первой встрече с вышедшим из колонии отцом.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал возвращение на сцену актера Михаила Ефремова, который отбыл срок в колонии.