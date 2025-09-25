Культура
17:03, 25 сентября 2025Культура

Директор театра Вахтангова высказался о возвращении Ефремова на сцену

Директор театра Вахтангова Крок заявил, что ждет премьеру спектакля Ефремова
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал возвращение на сцену актера Михаила Ефремова, который отбыл срок в колонии. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru.

Крок заявил, что ждет возвращения артиста на сцену. Он считает, что актер прошел через множество испытаний и заслуживает еще один шанс.

«Я очень жду премьеру спектакля с ним в театре Никиты Михалкова», — добавил директор театра.

Ранее стало известно, что режиссер Никита Михалков заявил, что актер Михаил Ефремов может начать репетировать свою роль в новом спектакле театра «Мастерская 12» осенью.

