Директор театра Вахтангова высказался о возвращении Ефремова на сцену

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал возвращение на сцену актера Михаила Ефремова, который отбыл срок в колонии. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru.
Крок заявил, что ждет возвращения артиста на сцену. Он считает, что актер прошел через множество испытаний и заслуживает еще один шанс.
«Я очень жду премьеру спектакля с ним в театре Никиты Михалкова», — добавил директор театра.
Ранее стало известно, что режиссер Никита Михалков заявил, что актер Михаил Ефремов может начать репетировать свою роль в новом спектакле театра «Мастерская 12» осенью.