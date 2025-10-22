Сын Ефремова рассказал о первой встрече с вышедшим из колонии отцом

Сын Ефремова: Отец просил не обсуждать его публично после выхода из колонии

Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова актер Никита Ефремов рассказал о первой встрече с вышедшим из колонии отцом. Его цитирует Super.ru в Telegram.

По словам Ефремова-младшего, отец попросил не обсуждать его публично. «Он мне позвонил и сказал: "Ничего нигде про меня не говори, потому что я не хочу". Тяжелый момент, понятно по какому поводу: он находился в местах не столь отдаленных, и мы давно не виделись, и не понятно, как себя вести, такое внимание прессы», — поделился артист, добавив, что это был «очень трепетный момент».

Актер отметил, что их первая встреча с отцом была неловкой. «Хотелось обнять, но не знал, как подступиться. В итоге — обнялись», — говорится в сообщении.

Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал возвращение на сцену Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года артист вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО).